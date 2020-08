Börsenplätze Novavax-Aktie:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (31.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Novavax-Aktie (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Rund um den Globus würden sich immer mehr Ländern potenzielle Corona-Impfstoffdosen sichern. So auch Kanada: Das nordamerikanische Land wolle vom Impfstoff-Entwickler Novavax bis zu 76 Millionen Dosen NVX-CoV2373 beziehen. An der Börse finde die Meldung Anklang, die Aktie gehe mit deutlichen Kursaufschlägen in den US-Handel.Der Deal basiere auf einer Grundsatzvereinbarung mit der kanadischen Regierung. "Wir freuen uns, mit der kanadischen Regierung bei der Lieferung unseres Covid-19-Impfstoffs zusammenzuarbeiten, ein wichtiger Schritt, um einen breiten Zugang unseres Impfstoffkandidaten zu gewährleisten", so Stanley C. Erck, CEO von Novavax.In den letzten Handelswochen hätten sich die Aktien von Impfstoffherstellern auf Korrekturfahrt begeben. Sowohl BioNTech, Moderna als auch Novavax hätten kräftig an Boden verloren. Mit der News im Gepäck könne letztere im heutigen Handel knapp 7% zulegen.Interessierte Anleger setzen sich den Wert nun auf die Watchlist, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link