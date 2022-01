Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Novavax.



Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (28.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit dem Corona-Vakzin aus dem Hause Novavax stehe inzwischen in vielen Regionen beziehungsweise Ländern dieser Welt ein proteinbasierter Impfstoff im Kampf gegen die Pandemie zur Verfügung. Auch in Israel stoße die Alternative zu mRNA- und Vektor-Impfstoffen mit dem Handelsnamen Nuvaxovid offenbar auf ein großes Interesse.Wie Reuters in Bezug auf das Gesundheitsministeriums des Landes berichte, wolle Israel fünf Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs von Novavax ordern. Die Impfstoffe sollten demnach in den kommenden Monaten in Israel eintreffen, sofern die behördliche Genehmigung vorliege, so die Nachrichtenagentur.Finanzielle Details der Vereinbarung, die die Option auf weitere fünf Millionen Dosen beinhalte, seien nicht kommuniziert worden. Zwar liege in Israel die Zulassung für Novavax noch nicht vor, dafür in vielen anderen Ländern wie Indien, Indonesien und den EU-Staaten.Der amerikanische Impfstoff-Entwickler habe in den letzten Wochen und Monaten mit einem durchweg positiven Newsflow punkten können. Ein mögliches Abflauen der globalen pandemischen Lage habe die Aktien aus dem Vakzin-Sektor zuletzt jedoch massiv zugesetzt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: