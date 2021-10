Börsenplätze Novavax-Aktie:



Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (20.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Biotech-Gesellschaft Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Ein Bericht von Politico über mögliche Produktionsprobleme beim Corona-Impfstoffkandidaten von Novavax habe die Aktie des US-Unternehmens auf Talfahrt geschickt. Der Impfstoff-Entwickler habe inzwischen auf den Artikel reagiert, in dem anonyme Quellen zitiert worden seien.Novavax unterstreiche dem Vernehmen nach sein "fortlaufendes Engagement für die strengen Produktions- und Herstellungsstandards" für seinen Corona-Impfstoff. Seit März 2020 habe das Unternehmen sorgfältig, methodisch und transparent an der Entwicklung eines neuartigen Covid-19-Impfstoffkandidaten gearbeitet und sich der Herausforderung gestellt, einen bewährten Impfstoff auf biologischer Basis unter noch nie dagewesenen Umständen in großem Maßstab zu entwickeln und zu produzieren, heiße es weiter.Der Impfstoff-Entwickler erwarte, dass die globale Lieferkette bis zum Ende des vierten Quartal eine Kapazität von 150 Mio. Dosen pro Monat erreichen könne. Novavax arbeite hierbei u.a. mit dem japanischen Pharma-Unternehmen Takeda und SK Bioscience aus Südkorea zusammen.