Börsenplätze Novavax-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novavax-Aktie:

239,20 EUR +8,88% (19.02.2021, 09:03)



NASDAQ-Aktienkurs Novavax-Aktie

265,29 USD -3,17% (18.02.2021, 22:00)



ISIN Novavax-Aktie:

US6700024010



WKN Novavax-Aktie:

A2PKMZ



Ticker-Symbol Novavax-Aktie:

NVV1



Nasdaq-Symbol Novavax-Aktie:

NVAX



Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (19.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Novavax-Aktie (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Nach den Corona-Impfstoffen von Moderna, AstraZeneca und Co würden sich auch Unternehmen wie Johnson & Johnson oder Novavax anschicken, ihr jeweiliges Corona-Vakzin zur Notfallzulassung zu führen. Gerade der Corona-Imfpstoff von Novavax treffe auf eine hohe Nachfrage, wie die jüngste Absichtserklärung zeige.So habe ein Deal mit Gavi zur kumulativen Versorgung der COVAX-Anlage mit 1,1 Milliarden Dosen des Covid-19-Impfstoffs geschlossen werden können. Darüber hinaus habe die Corona-Impfstoff-Hoffnung eine gemeinsame Verpflichtung von Novavax, Serum Institute of India und Gavi zur Sicherstellung eines gerechten Zugangs zu NVX-CoV2373 weltweit in Ländern mit niedrigem, mittlerem und hohem Einkommen bekannt gegeben.COVAX stehe für Covid-19 Vaccines Global Access, einer Organisation, die den gleichmäßigen und fairen Zugang zu Corona-Impfstoffen gewährleisten wolle. Die COVAX-Initiative der Impfallianz Gavi und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) fördere zudem die Forschung an zahlreichen Impfstoffkandidaten.Novavax fädle ein starken Deal nach dem nächsten ein. Doch die zuletzt extrem stark gelaufene Aktie sei immer noch technisch überkauft.Interessierte Anleger sollten einen weiteren Kursrücksetzer bei dem Impfstoff-Titel abwarten und nicht in die Fahnenstange hinein kaufen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link