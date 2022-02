Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (14.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Impfstoffhersteller Novavax habe sein Vakzin gegen Covid-19 eigenen Angaben zufolge erfolgreich bei Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren getestet. Die Wirksamkeit des Mittels liege nach den Ergebnissen einer Phase-3-Studie bei 82 Prozent, habe der Hersteller am Freitag mitgeteilt.An der Studie hätten rund 2.247 Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren in den USA teilgenommen - allerdings zu einer Zeit, als die Delta-Variante des Virus noch vorherrschend gewesen sei, nicht die Omikron-Variante. Die Impfung sei gut vertragen worden.Innerhalb der kommenden Wochen wolle man sich um eine Zulassung für diese Altersgruppe bemühen, habe es von Novavax geheißen. In Europa sei der Novavax-Impfstoff für Erwachsene bereits zugelassen, in den USA werde eine Zulassung derzeit geprüft.Anfang Februar habe sich auch die Ständige Impfkommission (Stiko) für die Corona-Impfung mit dem Vakzin von Novavax für Menschen ab 18 ausgesprochen. Der Novavax-Impfstoff solle neben den bisherigen Covid-19-Impfstoffen zur Grundimmunisierung mit zwei Dosen im Abstand von mindestens drei Wochen bei volljährigen Menschen eingesetzt werden, habe es geheißen. Für Schwangere und Stillende werde der Impfstoff aktuell jedoch nicht empfohlen.Die Aktie von Novavax habe sich zuletzt nach der deutlichen Korrektur seit Mitte Dezember stabilisiert. Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Ein wichtiges Signal für die Aktie wäre die Zulassung des Corona-Vakzins auch in den USA. (Ausgabe vom 14.02.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link