Der Anstieg des Cashflows habe hauptsächlich aus Zahlungen in Höhe von 772 Millionen Dollar im Rahmen von Vorauskaufverträgen resultiert, die als Rechnungsabgrenzungsposten verbucht worden seien.



Die Verzögerungen der Zulassung seien enttäuschend. "Der Aktionär" glaube aber, dass für den Impfstoff von Novavax noch genügend Bedarf bestehen werde. Zumal Novavax nicht auf den neuartigen mRNA-Ansatz und auch nicht auf einen vektorbasierten Ansatz setze, sondern auf einen proteinbasierten Impfstoff. Dieser könnte auch bislang impfskeptischen Menschen eine Alternative zu den bisher zugelassenen Impfstoffen sein.



Die Novavax-Aktie bleibt hochspekulativ, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.05.2021)



