SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

84,48 CHF -0,14% (20.12.2018, 14:13)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (20.12.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Susanne Schaffert, derzeit Präsidentin des Novartis-Unternehmens Advanced Accelerator Applications (AAA), übernehme von Liz Barrett den Posten als CEO Novartis Oncology. In dieser Position werde sie direkt an Vas Narasimhan, den CEO von Novartis, berichten. Susanne Schaffert sei seit mehr als 20 Jahren für Novartis tätig und habe die vergangenen sechs Jahre verschiedene Funktionen in der Onkologiesparte bekleidet, darunter Region Head, Novartis Oncology Europe.Die Aktienanalysten von Vontobel Research würden Susanne Schaffert in ihrer neuen Position begrüßen. Nach vielen Jahren als Head of Investor Relations Novartis (2010 bis 2013) sei sie vielen Anlegern immer noch gut bekannt. Sie habe einen guten Eindruck als zugängliche Führungskraft mit detailliertem Fachwissen hinterlassen.Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Novartis-Aktie mit dem "hold"-Votum. Das Kursziel laute CHF 84,00. (Analyse vom 20.12.2018)Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:74,48 EUR -0,35% (20.12.2018, 13:50)