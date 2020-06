SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

83,17 CHF -1,69% (26.06.2020, 17:31)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (26.06.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Der Schweizer Konzern habe hat für Xolair und Cosentyx in der EU Empfehlungen für weitere Einsatzgebiete erhalten. Xolair als Zusatztherapie bei der Behandlung von chronischer Rhinosinusitis durch Nasenpolypen und Cosentyx zur Behandlung von Schuppenflechte bei Kindern. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) habe sich positiv zu den Medikamenten geäußert, habe Novartis am Freitag mitgeteilt.Bereits am Donnerstag sei bekannt geworden, dass Novartis und seine frühere Tochter Alcon in den USA im Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen in Griechenland eine Millionenstrafe zahlen müssen. Die Gesamtsumme betrage laut einer Mitteilung des Justizministeriums vom Donnerstag 345 Mio. USD. Konkret müssten Novartis und Alcon 233 Mio. USD an das US-Justizdepartement (DoJ) im Zusammenhang mit Verstößen gegen den sogenannten Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) berappen. Hinzu kämen 112 Mio. USD an die US-Börsenaufsicht SEC. Der Fall gehe schon einige Jahre zurück.Die jüngsten Meldungen könnten die Novartis-Aktie weder positiv noch negativ beeinflussen. Das Papier hänge derzeit an der 200-Tage-Linie fest. Langfristig bleibe "Der Aktionär" für die Novartis-Aktie allerdings ganz klar optimistisch. Gelinge der nachhaltige Ausbruch über die 200-Tage-Linie, würde aus charttechnischer Sicht ein neues Kaufsignal generiert. Fundamental erwarte sich "Der Aktionär" von den jüngsten Produktzulassungen und der Pipeline noch einiges. Nicht zu verachten sei außerdem auch die starke Dividendenrendite von derzeit 3,4%, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:77,48 EUR -2,18% (26.06.2020, 19:43)