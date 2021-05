LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:

71,71 EUR -2,46% (31.05.2021, 15:31)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

79,04 CHF -0,70% (31.05.2021, 15:34)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Ticker-Symbol Novartis-Aktie Deutschland:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (31.05.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Die Umsätze in Q1 2021 hätten sich im Jahresvergleich währungsbereinigt um 2% auf USD 12,41 Mrd. reduziert (Konsens: USD 12,43 Mrd.). Unter Ausschluss der COVID-19 bedingten Vorratskäufe im Vorjahr sei der Nettoumsatz im Berichtsquartalwährungsbereinigt um 1% gestiegen (+4% in USD). Der Kerngewinn pro Aktie sei um 5% auf USD1,52 zurückgegangen und habe damit unter den Markterwartungen von USD 1,54 gelegen.Novartis rechne auf Umsatzebene weiterhin mit einemwährungsbereinigten Wachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Das operative Kernergebnis solle im mittleren einstelligen Prozentbereich (über dem Umsatzwachstum) zulegen können. Innerhalb der Divisionen rechne man bei "Innovative Medicines" mit einem Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, bei Sandoz hingegen erwarte Novartis mittlerweile einen Rückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich (zuvor: "stabil auf Vorjahresniveau").Der Schweizer Pharmakonzern habe wie schon im Vorquartal mit seinen Geschäftszahlen nicht wirklich überzeugen können. Der Analyst sehe Novartis grundsätzlich gut und defensiv positioniert, allerdings lasse die Bewertung der Aktie nur wenig Spielraum nach oben. Außerdem würden ihm trotz einer gut gefüllten Medikamenten-Pipeline kurzfristige Wachstumstreiber fehlen.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Novartis-Aktie: