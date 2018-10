SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

85,60 CHF +1,57% (18.10.2018, 13:28)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (18.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Auch das dritte Quartal habe der Schweizer Pharmagigant erfolgreich abgeschlossen. Besonders gut hätten sich die beiden wichtigen neuen Medikamente Cosentyx (Schuppenflechtemittel) und Entresto (Herzmittel) entwickelt. Dementsprechend zeige sich die Novartis AG auch für das Gesamtjahr optimistischer.Zudem habe der Basler Konzern angekündigt, für 2,1 Mrd. USD oder 24 USD je Aktie das auf Radiopharmazeutika spezialisierte US-Unternehmen Endocyte kaufen zu wollen. Das entspreche einem Aufschlag von 54% im Vergleich zum Kurs vor Bekanntwerden der Übernahmeabsicht.An der Börse seien beide Nachrichten sehr positiv aufgenommen worden. Die Novartis-Aktie lege am Donnerstag zu und nehme wieder Kurs auf das 2018er-Hoch bei 88,30 CHF. Die Novartis-Aktie gehöre weiter zu den Pharmafavoriten des "Aktionärs". Anleger könnten sich bei dem Wert zudem über eine hohe Dividendenausschüttung (aktuelle Dividendenrendite: 3,4%) freuen, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.10.2018)Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:74,88 EUR +1,68% (18.10.2018, 13:20)