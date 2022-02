LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (02.02.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Schweizer Pharmakonzern habe heute Morgen seine Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2021 bekannt gegeben. Der Gesamtumsatz habe sich gegenüber dem vierten Quartal 2020 um 4% auf USD 13,23 Mrd. erhöht, währungsbereinigt ergebe sich ein Umsatzplus von 6%. Damit habe der Konzern die Erwartungen der Analysten (USD 13,26 Mrd.) in etwa erreichen können. Das operative Kernergebnis habe sich um 9% auf USD 3,82 Mrd. erhöht (währungsbereinigt +12%) und damit exakt den Konsens getroffen. Segmentweise habe sich Innovative Medicines (Pharma und Onkologie) mit einem Umsatzwachstum von 5% (währungsbereinigt +7%) auf USD 10,71 Mrd. recht gut entwickeln können. Weniger dynamisch zeige sich das Bild bei Sandoz (Generika und Biosimilars), wo die Umsätze gegenüber dem vierten Quartal 2020 bei USD 2,5 Mrd. stagniert hätten (währungsbereinigt +2%).Der Novartis-Konzern habe ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu USD 15 Mrd. entsprechend den Prioritäten der Kapitalzuweisung aus dem Verkauf der Inhaberaktien von Roche (Volumen: USD 20,7 Mrd.) angekündigt. Die strategische Überprüfung von Sandoz schreite indes voran. Für 2021 werde vom Vorstand eine Dividende von CHF 3,10 pro Aktie - eine Erhöhung um 3,3% - vorgeschlagen.Novartis erwarte im laufenden Geschäftsjahr 2022 eine Steigerung des Konzernumsatzes sowie des operativen Kernergebnisses im mittleren einstelligen Prozentbereich. Bei Innovative Medicines gehe das Unternehmen von einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich aus, bei einem Anstieg des operativen Kernergebnisses im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Bei Sandoz prognostiziere Novartis einen Umsatz auf Vorjahresniveau sowie einen Rückgang des operativen Kernergebnisses im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Novartis-Aktie: