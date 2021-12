Börsenplätze Novartis-Aktie:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (22.12.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Novartis sorge am Mittwoch gleich in zweifacher Hinsicht für Schlagzeilen. Zum einem habe die Novartis-Tochter Sandoz bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) den Zulassungsantrag für ein Krebs-Generikum eingereicht. Zum anderen melde der Schweizer Pharma-Konzern die Übernahme von Gyroscope Therapeutics.Der Kauf des britischen Unternehmens sei ein strategisch richtiger Schritt. Damit stärke Novartis sein Gentherapie-Portfolio und erweitere konkret seine Behandlungsmöglichkeiten in der Augenheilkunde. Kostenpunkt: Neben einer Vorauszahlung von 800 Millionen US-Dollar könnten noch weitere Meilensteinzahlungen von bis zu 700 Millionen Dollar an die Briten fließen, habe der Pharmakonzern am Mittwoch mitgeteilt.Ebenfalls am Mittwoch habe der Schweizer Pharma-Konzern die Einreichung des Zulassungsantrags bei der EMA für ein Nachahmer-Präparat des Roche-Medikaments Herceptin kommuniziert. Trastuzumab werde zur Behandlung eines bestimmten Brustkrebs und von metastasierendem Magenkrebs eingesetzt. Sandoz beantrage die Zulassung für dieselben Indikationen wie das Referenzarzneimittel, heiße es in einer Mitteilung.Erst zu Wochenbeginn habe der Generikahersteller die Zulassung für die Krebstherapie in den USA eingereicht. Die Anträge würden sich auf ein umfassendes Paket an Daten sowie auf das von EirGenix entwickelte Biosimilar Trastuzumab stützen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.