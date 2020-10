SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

73,02 CHF -1,52% (28.10.2020, 12:22)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (28.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) weiterhin zu kaufen.Das Q3-Zahlenwerk habe umsatzseitig im Rahmen der Analystenerwartung gelegen. Ergebnisseitig (bereinigtes EBIT, bereinigtes EPS) seien die Analystenprognosen übertroffen worden. Während die Erlöse, belastet durch Preissenkungen und Generikakonkurrenz, nur leicht zugelegt hätten, habe sich das Ergebnis infolge gesunkener Herstellkosten und operativer Kosten deutlich verbessern können.Novartis habe den Ausblick (währungsbereinigt) für das Geschäftsjahr 2020 umsatzseitig bestätigt und ergebnisseitig (bereinigt) angehoben. Das bereinigte Konzern-EBIT (zu konstanten Wechselkursen) solle nun im niedrigen zweistelligen bis mittleren (zuvor: niedrigen zweistelligen) Zehnprozentbereich zulegen. Novartis verfüge nach Meinung des Analysten über eine gut gefüllte Projektpipeline, mit wachsender Präsenz in weiteren Behandlungsfeldern, um kommenden Patentabläufen entgegenzuwirken.Gottschalt habe seine Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2020 (u.a. berichtetes EPS: 3,69 (alt: 4,09) USD; bereinigtes EPS: 5,85 (alt: 5,64) USD) und 2021 (u.a. berichtetes EPS: 4,65 (alt: 4,59) USD; bereinigtes EPS: 6,56 (alt: 6,31) USD) mehrheitlich angehoben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:67,99 EUR +0,09% (28.10.2020, 12:36)