Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (08.01.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Das Wertpapier könne am Dienstag 1,4% zulegen. Beflügelt hätten unter anderem gute News aus den USA. Hier habe Novartis von der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA den Status Therapiedurchbruch für seinen Produktkandidaten Crizanlizumab (SEG101) erhalten. SEG101 werde bei Erwachsenen zur Vorbeugung von Schmerzkrisen eingesetzt, die an der Sichelzellenanämie leiden würden, einer erblich bedingten Erkrankung der roten Blutkörperchen.In der Pharmabranche werde von den Zulassungsbehörden ein spezielles Gütesiegel verliehen, wenn ein Medikamentenkandidat besonderen Anforderungen gerecht werde: von der US-Zulassungsbehörde FDA die Breakthrough Therapy Designation (BTD). Der Status des "Therapiedurchbruchs" solle die Entwicklung und Prüfung von Medikamenten, die für die Behandlung von schwerwiegenden Erkrankungen vorgesehen seien, beschleunigen. Die FDA gewähre den Produkten mit BTD eine erhöhte Aufmerksamkeit sowie einen schnelleren Zulassungsprozess und akzeptiere verkürzte klinische Studien.Zuletzt habe sich zudem Novartis-Chef Vas Narasimhan im Rahmen der JPMorgan Healthcare Konferenz in einem Interview mit dem US-Sender CNBC zur Branche im Allgemeinen geäußert. Er erwarte, dass sich seine Branche noch weiter verändern werde und sich dies dann zwangsläufig auch auf die Bewertungen der Unternehmen an der Börse auswirken werde. So dürften sowohl Konsumenten als auch Investoren am Ende jene Unternehmen schätzen lernen, die sich auf die Heilung von Krankheiten konzentrieren würden und nicht auf deren Behandlung, so Narasimhan gegenüber CNBC. Novartis sehe er hier nicht zuletzt aufgrund des großen Engagements im Bereich der Gentherapien und Zellterhapien, die Patienten von Krankheiten heilen könnten, gut positioniert.