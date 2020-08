LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (24.08.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Novartis habe zuletzt sowohl Erfolge als auch Misserfolge verbucht. Noch Ende vergangener Woche hätten die Schweizer die Zulassung für das Multiple-Sklerose-Medikament Kesimpta (Ofatumumab) in den USA erhalten. Zu Beginn der neuen Woche habe es allerdings enttäuschende News zur Krebs-Immuntherapie Spartalizumab gegeben.Zunächst zu den positiven News: sogar früher als gedacht habe die US-Zulassungsbehörde FDA grünes Licht für Kesimpta gegeben. Ursprünglich sei der Entscheid erst für September erwartet worden. Nun werde Kesimpta voraussichtlich Anfang September in den Vereinigten Staaten erhältlich sein. Derzeit seien zudem weltweit weitere Genehmigungsanträge gelaufen. Die Zulassung in Europa werde bis zum zweiten Quartal 2021 erwartet.Zu Spartalizumab: Die Krebs-Immuntherapie habe die Ziele in Kombination mit Tafinlar und Mekinist in einer Phase-3-Studie verfehlt. Novartis wolle Spartalizumab nun in Kombination mit anderen Onkologiemitteln testen.Der primäre Endpunkt in der Phase-3-Studie "COMBI-i-trial" für Patienten mit einem BRAF V600-mutierten Melanom sei nicht erreicht worden, habe der schweizerische Pharmakonzern am Wochenende bekannt gegeben. Als primärer Endpunkt habe das progressionsfreie Überleben, sprich die Zeit zwischen dem Start der Studie und dem Fortschreiten der Erkrankung oder des Todes des Patienten gedient.Die Novartis-Aktie präsentiere sich am heutigen Montag leicht im Plus. Knapp ein Prozent gehe es nach oben auf 79,23 CHF. Damit setze der Titel die jüngste Erholung fort. Wichtig sei nun, dass die Hürde im Bereich von 80 CHF geknackt werden könne. Ein starkes positives Signal würde allerdings erst der Sprung über die 200-Tage-Linie liefern. Nicht zu verachten: Die starke Dividendenrendite von derzeit 3,8 Prozent, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: