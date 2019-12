SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (16.12.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Analyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Fevipiprant habe in den Phase-III-LUSTER-Studien 1 und 2 den klinischen Endpunkt einer Reduzierung der Quote mittlerer bis schwerer Exazerbation ggü. der Placebogruppe bei Patienten mit mittlerem bis schwerem Asthma verfehlt. Dieser Nachricht seien bereits zu Jahresbeginn fehlgeschlagene Phase-3-Studien im Rahmen von ZEAL 1 und ZEAL-2 mit Fevipiprant vorausgegangen. Zusammengenommen würden diese Ergebnisse keine weitere Entwicklung von Fevipiprant zur Asthmabehandlung unterstützen.Andere Moleküle in Spätphasen-Asthmastudien: Novartis habe noch klinische Studien mit QMF149 (LABA/ICS) und QVM149 (LAMA/LABA/ICS) laufen - beide seien weniger innovativ und differenziert als Fevipiprant.Die heutige Nachricht sei in einem breiteren Kontext zu sehen, denn der CEO von Novartis habe Fevipiprant bereits zu einem Eckpfeiler des Unternehmens im Bereich Atemwegserkrankungen erklärt. Entsprechend nehme Schneider den Spitzenumsatz von Fevipiprant aus seinem Modell heraus (bisher USD 1,2 Mrd. mit 60% Risikobereinigung) und reduziere auch seine Schätzung des Spitzenumsatzes für QVM149 aufgrund des fehlenden Synergiepotenzials mit dem Bereich Atemwegserkrankungen von Novartis. Durch diese Änderungen sei sein Kursziel auf CHF 84 (von CHF 86) gesenkt worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:82,78 EUR +0,07% (16.12.2019, 11:16)