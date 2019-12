LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (06.12.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Analyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Novartis habe ihren F&E-Tag in London veranstaltet und Einblicke in die Spätphasen-Pipeline sowie in ihre Lebenszyklusmanagement-Pläne für jüngst eingeführt Produkte vermittelt.Pipeline-Strategie: Seit bei Novartis der neue CEO das Ruder übernommen habe, habe das Unternehmen seine Pipeline gründlich überprüft und sich verstärkt auf die Selektivität für Vermögenswerte konzentriert, die zu einem der zehn Behandlungsbereiche bzw. einer der drei Plattformen passen würden. Zudem sollte die Priorisierung als "First in class" oder "First in indication", also erste Vertreter einer neuen Wirkstoffklasse bzw. für eine bisher nicht berücksichtigte Indikation, es ermöglichen, undifferenzierte Vermögenswerte einzustellen. Die ausgewählten wichtigen Vermögenswerte würden danach mehrere gleichzeitige Entwicklungsprogramme durchlaufen, die bereits in Phase II beginnen würden, anstatt eine Indikation nach der anderen zu entwickeln. Dies sollte eine Maximierung des Marktpotenzials der einzelnen Vermögenswerte ermöglichen.Produktivitätssteigerung: Die Bewertung innerhalb der Forschung erfolge nicht mehr jährlich und auf individueller Basis, sondern stärker auf Teamebene. Dies sollte die Innovation fördern und die Produktivität steigern. Zudem würden die Produktivitätsmaßnahmen durch den Einsatz von Daten- und Digitaltechnologien unterstützt.Der operative Fokus von Novartis trage erste Früchte, da die F&E-Ausgaben (in % des Umsatzes) sowie die Entwicklungszeiten gesunken seien und die Produktivität erhöht worden sei. Diese Entwicklungen seien unerlässlich, um mittel- und langfristiges Wachstum zu fördern und die Margen zu steigern. Kurzfristig werde das Unternehmen seine laufenden Markteinführungen umsetzen müssen, die aus Sicht von Schneider nicht immer einfach sein würden, da er mehrere Medikamente als nicht ausreichend differenziert einstufe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: