LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:

73,67 EUR -1,14% (30.03.2021, 17:47)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

81,86 CHF -0,63% (30.03.2021, 17:31)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Ticker-Symbol Novartis-Aktie Deutschland:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (30.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Basler Pharmakonzen habe in der EU die Zulassung für sein Mittel Kesimpta erhalten. Es handele sich dabei um eine zielgerichtete B-Zell-Therapie für erwachsene Patienten mit schubförmiger Multipler Sklerose (MS), wie Novartis am Dienstag mitgeteilt habe.Die Zulassung basiere auf zwei Phase-3-Studien, die die primären Endpunkte erreicht hätten. Kesimpta habe darin im Vergleich zur Erstlinientherapie Teriflunomid eine Reduktion der jährlichen Schübe um mehr als 50% gezeigt und eine mehr als 30%-ige relative Risikoreduktion der bestätigten Drei-Monats-Progression dieser Behinderung erreicht.Die Novartis-Aktie könne von der Meldung nicht profitieren. Sie verharre weiter in einer ausgedehnten Konsolidierungsbewegung. Langfristig bleibe Novartis aber aussichtsreich. Und auch die Dividendenausschüttungen seien nicht zu verachten. Die Rendite betrage derzeit 3,7%, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: