Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:

75,19 EUR +0,70% (23.05.2019, 12:19)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

84,50 CHF +0,55% (23.05.2019, 12:30)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (23.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Novartis setze inmitten des Konzernumbaus auf eine hohe Ausschüttungsquote und eine umsichtige Zukaufspolitik. "Novartis bleibt diszipliniert und aktionärsorientiert" bei der Verwendung seines Kapitals, habe der Schweizer Pharmakonzern am Donnerstag anlässlich eines Investorentreffen in den USA mitgeteilt. Das beinhalte "eine starke und wachsende Dividende und wertschaffende ergänzende Zukäufe". Der Umbau bei Novartis betreffe nicht zuletzt die Generika-Sparte Sandoz. Mit Blick auf dieses Geschäft - für die Schweizer ein wichtiger Umsatzbringer - habe Novartis eingeräumt, in den USA herrsche Preisdruck. Dies gelte allerdings nicht für den Rest der Welt. Novartis habe zuvor Teilverkäufe angekündigt, um Sandoz profitabler zu machen.Konzernweit verfüge Novartis über eine der führenden Pipelines in der Branche. Abgesehen von den zahlreichen Blockbustern, die Novartis bereits auf dem Markt habe, sei die Pipeline mit mehr als 25 weiteren Kandidaten gefüllt, die im Falle einer Marktzulassung dann Umsätze von mindestens einer Milliarde US-Dollar erzielen könnten. Bis 2021 sollten zudem mindestens zehn dieser Spitzenkandidaten auf den Markt kommen, erkläre der Konzern in seiner Mitteilung.Im Bereich der Forschung und Entwicklung hebe Novartis zudem hervor, dass man bei Plattformen für fortgeschrittene Therapien mit 18 Projekten in der klinischen Entwicklung ebenfalls zu den Führenden der Branche gehöre. Gleichzeitig betone Novartis, dass man auch operativ Fortschritte mache. So seien auch weiterhin Anstrengungen zur Verbesserung der Produktivität gelaufen. Sie sollten das Margenwachstum stützen.Anleger würden die weiterhin aktionärsfreundliche Dividendenpolitik begrüßen. Derzeit betrage die Rendite 3,4 Prozent. "Der Aktionär" bleibe optimistisch, was die weitere Entwicklung der Novartis-Aktie angehe. Die Aktie befinde sich nur noch knapp unter dem Mehrjahreshoch, das vor wenigen Wochen bei 86,54 Schweizer Franken markiert worden sei.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: