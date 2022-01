LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:

79,15 EUR +1,16% (14.01.2022, 22:55)



Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

82,32 CHF -0,22% (14.01.2022, 17:31)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



Swiss Exchange-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



NASDAQ OTC-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (15.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Nachhaltiges Investment stehe bei vielen Anlegern hoch im Kurs, also mit gutem Gewissen Rendite erzielen, indem man sein Geld in nachhaltige Unternehmen stecke. Goldman Sachs habe nun sechs Aktien identifiziert, die von der zunehmenden Notwendigkeit profitieren würden, ökologische und soziale Themen anzugehen. Dazu gehöre u.a. Novartis.Der Klimakrise zwinge Unternehmen weltweit immer stärker dazu, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern. Und die US-Investmentbank sei der Meinung, dass sich der Schwerpunkt nun von der Festlegung von Zielen auf die tatsächlich konkrete Umsetzung verlagern werde, wie CNBC berichte.Novartis verbessere den Zugang zur Gesundheitsversorgung durch die Entwicklung von Generika und Biosimilars. Der Schweizer Pharmariese habe außerdem Mittel für die Erforschung der nächsten Generation von Malariamedikamenten bereitgestellt und werde seine Patientenreichweite in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen verdoppeln, so Goldman Sachs.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: