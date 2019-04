Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:

75,18 EUR -10,61% (09.04.2019, 16:32)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

84,70 CHF -10,67% (09.04.2019, 16:34)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (09.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Alcon: Schneider habe die Division Alcon aus seinem Berechnungsmodell für Novartis entfernt, da das Unternehmen heute erstmals an der Schweizer (als Teil von SMI und SPI) sowie der New Yorker Börse gehandelt werde. Sobald Pro-Forma-Zahlen vorliegen würden - vermutlich im Rahmen der 1Q19-Ergebnisse - werde Schneider sein Novartis-Modell im Detail anpassen.Mayzent (BAF312): Nach der jüngst erfolgten Zulassung von Mayzent habe Schneider seine Annahmen bezüglich dessen Indikationen angepasst. Während er bisher nur mit einem Umsatz für nichtrezidivierende SPMS gerechnet habe, erweitere sich dies nun in Richtung des ganzen Indikationsspektrums von SPMS und RMS. Dadurch steige auch der Spitzenumsatz des Analysten deutlich, und zwar von USD 0,6 Mio. auf USD 1,6 Mrd.WACC-Parameter: Im Rahmen seiner WACC-Berechung habe der Analyst die Marktprämie über das gesamte Zeitspektrum hinweg um 0,1% gesenkt. Deren Werte ürden nun 4,9% (Prognosezeitraum) und 4,8% (Endwert) betragen.IFRS 16: Der neue IFRS-16-Leasing-Standard führe zu Änderungen an der Bilanz, in der sich nun ein höherer Buchwert an geleasten Vermögenswerten von ca. CHF 1,7 Mrd. finde, bei zugleich um einen ähnlichen Betrag erhöhten Leasing-Verbindlichkeiten.Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, stuft die die Novartis-weiterhin mit dem Rating "hold" ein. (Analyse vom 09.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: