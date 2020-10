Börsenplätze Novartis-Aktie:



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

76,14 CHF -0,44% (26.10.2020, 15:41)



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:

70,86 EUR +0,28% (26.10.2020, 15:57)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Ticker-Symbol Novartis-Aktie Deutschland:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol Deutschland: NOT, SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol: NOVN, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (26.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol Deutschland: NOT, SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol: NOVN, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Der Pharmakonzern Novartis habe mit dem Produktkandidaten Iptacopan (LNP023) positive Resultate in einer Phase-2-Studie erzielt. Dabei habe Iptacopan bei Patienten, die an der C3-Glomerulopathie (C3G) leiden würden, die Ausscheidung von Proteinen im Urin (Proteinurie) wirksam und sicher reduziert, habe Novartis am Montag mitgeteilt.C3G sei eine extrem seltene und schwere Form der primären Glomerulonephritis, einer Erkrankung der Nierenkörperchen (Glomeruli). Dabei werde C3G häufig bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen diagnostiziert, wobei Proteinurie Hinweise auf Nierenentzündungen anzeige. Die Krankheit C3G könne sich laut Novartis bei der Hälfte der Patienten innerhalb von zehn Jahren zu einer Nierenerkrankung im Endstadium entwickeln.Die positiven Zwischenresultate habe Novartis an der online durchgeführten Jahrestagung der American Society of Nephrology (ASN) präsentiert.Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Aktie Novartis vor Kurzem auf "overweight" mit einem Kursziel von 101 Franken belassen. Er habe seine Schätzungen für den Pharmakonzern an Wechselkursveränderungen und die Wachstumsdynamik bei verschreibungspflichtigen Medikamenten angepasst, habe Analyst Mark Purcell in einer am vergangenen Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben. Am Kursziel hätten seine leicht angehobenen Umsatz- und Gewinnprognosen aber nichts geändert.Die Aktie von Novartis hätte dringend positive Impulse nötig. Zuletzt sei das Papier wieder auf Talfahrt gegangen. Nun notiere die Aktie nur noch knapp über dem August-Tief bei 75,09 Schweizer Franken. Kleines Trostpflaster: Der Schweizer Pharmakonzern Novartis ist auch weiter ein starker Dividendenzahler: Derzeit beträgt die Rendite 3,7 Prozent, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.10.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link