Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:

65,94 EUR -0,09% (09.04.2018, 09:07)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

CHF 78,08 +0,51% (09.04.2018, 09:26)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (09.04.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Anlageempfehlung für die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Novartis gebe bekannt, dass es plane, das US-Unternehmen AveXis für USD 8,7 Mrd. zu übernehmen, was USD 218 je AveXis-Aktie entspreche. Die Transaktion dürfte bis Mitte 2018 abgeschlossen sein.AveXis führe mehrere Gentherapiestudien im Bereich SMA durch, einer neurodegenerativen Erbkrankheit, die durch einen Defekt in einem einzigen Gen verursacht werde. Der führende Gentherapiekandidat sei AVXS-101, eine einmalige intravenöse Behandlung von SMA des Typs 1, die zum Ziel habe, eine weitere durch SMA ausgelöste Muskeldegeneration zu vermeiden, indem ein voll funktionales SMN-Gen in die Empfängerzellen übertragen werde und SMN-Proteingehalte erzeugt würden.Für AVXS-101 würden momentan Schlüsselstudien durchgeführt. Die FDA habe für AVXS-101 den Orphan-Drug-Status (SMA) sowie die Breakthrough Therapy Designation (SMA Typ 1) zugelassen. Eine BLA-Zulassung bei der FDA für AVXS-101 werde in H2/2018 und die Zulassung im Jahr 2019 erwartet. Der PRIME- und Sakigake-Status sei in Europa bzw. Japan zugelassen worden.Diese Akquisition sei strategisch sinnvoll, da Novartis die generikabedingten Einbußen bei Gilenya und Afinitor ab 2019E kompensieren müsse. Sollte die Einführung von AVXS-101 tatsächlich 2019 erfolgen, so käme dieser Umsatzbeitrag gerade zur rechten Zeit. Die Übernahme stärke zudem Novartis‘ Stellung im Bereich Neurowissenschaften, wo das Unternehmen sonst unter generikabedingten Druck geraten würde (Gilenya). Der angebotene Aufschlag von 88% gegenüber dem Schlusskurs von letzem Freitag verlange allerdings eine makellose Ausführung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: