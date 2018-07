SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (19.07.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Nach den Q2-Zahlen hätten Analysten eine frische Einschätzung zu Novartis abgegeben. Die Reaktion auf die Ergebnisse falle durchweg positiv aus. Jefferies setze den fairen Wert unverändert auf 100,00 CHF und bestätigt sein "buy"-Votum. Auch Oddo BHF habe den Titel auf "buy" mit einem Kursziel von 97,00 CHF belassen. Goldman Sachs halte dagegen an der Einschätzung "neutral" mit einem Kursziel von 86,00 CHF fest. Berenberg stufe Novartis unverändert mit "hold" ein und sehe den fairen Wert bei 90,00 CHF.Starke Pipeline-News und die erfreulichen Q2-Zahlen hätten den Knoten bei dem Wertpapier endlich platzen lassen. Der Sprung über den langfristigen Trend in Form der 200-Tage-Linie habe es geschafft.Damit wurde ein starkes Kaufsignal generiert, so Michel Doepke von "Der Aktionär" in einer aktuellen Novartis-Aktienanalyse. (Analyse vom 19.07.2018)Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:69,84 EUR +0,95% (19.07.2018, 13:21)