ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (24.04.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Die Novartis-Sparte Sandoz habe CHMP-Empfehlungen für eine EU-Zulassung ihrer Biosimilars für Rituximab und Etanercept erhalten. Rituxan/MabThera, das Referenzmedikament für das Biosimilar Rituximab, werde von Roche in den USA zur Behandlung von Leukämie und immunologischen Krankheiten vermarktet. Enbrel, das Referenzmedikament für das Biosimilar Etanercept, werde von Pfizer in der EU zur Behandlung von immunologischen Krankheiten vermarktet. Der Analyst rechne mit einer EMA-Zulassung für die Biosimilars von Sandoz in einigen Monaten.Die positive Empfehlung für das Biosimliar Rituximab entspreche den Erwartungen des Analysten und sei in seinen Modellen bereits berücksichtigt. Er rechne derzeit für H2/2017 mit einer EU-Markteinführung des Biosimilars Rituximab von Sandoz, die Rituxan von Roche unter Druck setzen würde. Er erwarte einen Rückgang der EU-Umsätze mit Rituxan um 11% zum Vorjahr auf CHF 1,7 Mrd. im Jahr 2017 sowie um 25% auf CHF 1,2 Mrd. 2018.Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Novartis-Aktie weiterhin mit dem Rating "buy" und lasse sein Kursziel unverändert bei CHF 78,00. (Analyse vom 24.04.2017)Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:68,78 EUR +0,09% (24.04.2017, 10:29)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:CHF 74,35 +1,43% (24.04.2017, 09:08)