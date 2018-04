SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

CHF 78,36 -0,25% (06.04.2018, 09:43)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (06.04.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Anlageempfehlung für die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Der Analyst habe Novartis' Liste von 13 potenziellen Blockbuster-Präparaten durchgesehen. Er betrachte die Pipeline als reichhaltig, innovativ und auf bestehende Therapielücken fokussiert. Nach eingehender Analyse könne er acht dieser Wirkstoffe Blockbuster-Potenzial attestieren. Gleichzeitig sehe er aber auch hohe Hürden für die erfolgreiche Vermarktung, und zwar auch bei den Produkten mit einem Umsatzpotenzial von USD mehr als 1 Mrd. Angesichts der anhaltenden Generika-Konkurrenz würden Novartis‘ Möglichkeiten zur künftigen Wachstums- und Margensteigerung also begrenzt erscheinen.Mit Blick auf die genannten Einschränkungen werde das Unternehmen mittelfristig wohl mittels ergänzender Übernahmen weiter wachsen wollen - wofür die finanziellen Mittel durchaus vorhanden seien. Berücksichtige man die aktuell gezahlten Übernahmepreise, dürfte es allerdings nicht einfach sein, wirklich wertsteigernde Zusammenschlüsse einzufädeln. Dies sei eine weitere Herausforderung für das Management, das bereits einige kommerzielle und rechtliche Aufgaben zu meistern habe.Der Analyst habe die positiven Auswirkungen des erwarteten Spitzenumsatzes mit den 13 Medikamenten im Spätstadium (USD +654 Mio. risikoangepasster Spitzenumsatz) sowie die Veräußerung des GSK-OTC-Joint-Venture (insgesamt CHF +2,45) in seinem Novartis-Modell berücksichtigt. Dies werde durch die frühere Diskrepanz zwischen seinem DCF-basierten Fair Value sowie seinem Kursziel von CHF 80 ausgeglichen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:66,62 EUR -0,18% (06.04.2018, 09:30)