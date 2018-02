SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

CHF 78,56 -0,41% (13.02.2018, 12:58)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (13.02.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Novartis könne einen weiteren Zulassungserfolg für Glatopa, ein Nachahmerprodukt des Multiple-Sklerose-Mittels Copaxone vom Generika-Hersteller Teva Pharmaceuticals, verbuchen. 2015 habe das Unternehmen schon die FDA-Genehmigung in der 20 Milligramm/Milliliter-Dosierung erhalten - nun dürfe es auch das Medikament in der doppelten Dosis vertreiben.Es sollte positive Auswirkungen auf den geplanten Jahresumsatz der Novartis-Tochter Sandoz haben. Denn in der Jahresprognose hätten die Schweizer mögliche Einnahmen mit Glatopa in der höheren Dosierung nicht berücksichtigt. 2018 rechne der Konzern mit einer Entwicklung der Nettoumsätze in diesem Segment "weitgehend auf Vorjahresniveau" beziehungsweise mit einem leichten Rückgang. Denn der Preis- und Konkurrenzdruck im Generika-Geschäft gehe auch an Novartis nicht spurlos vorbei.Nach einem optimistischen Ausblick auf 2018 habe die Novartis-Aktie nach oben ausbrechen und ein starkes Kaufsignal generieren. Im schwachen Gesamtmarkt habe sie jedoch die Gewinne wieder abgeben müssen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:68,14 EUR -0,32% (13.02.2018, 12:28)