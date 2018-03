ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (25.03.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Der Schweizer Pharmagigant habe wieder einmal mit positiven Nachrichten auf sich aufmerksam machen können. Zunächst einmal habe Novartis für das Leukämiemittel Tasigna in den USA eine Zulassungserweiterung erhalten. Demnächst dürfte aber auch eine weitere Zulassung ins Haus stehen. Für den Multiple-Sklerose-Wirkstoff Siponimod wolle der Basler Pharmakonzern noch im Frühjahr 2018 die Zulassung in den USA beantragen. Auch in Europa sei ein entsprechender Zulassungsantrag geplant.Die Novartis-Aktie habe indes nach ihrem erfolglosen Ausbruchsversuch Ende Januar zuletzt deutlich Federn lassen müssen. Am Freitag sei das Papier sogar auf ein neues Jahrestief gefallen. Zuletzt hätten sich Anleger über eine attraktive Dividende von 2,80 CHF je Aktie freuen können. Die Ausschüttung habe das Chartbild aber weiter eingetrübt. Nichtsdestotrotz seien die langfristigen Aussichten für Novartis weiterhin gut. Neueinsteiger sollten jedoch ein positives charttechnisches Signal abwarten, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:64,36 EUR -1,53% (23.03.2018, 17:35)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:75,28 CHF -1,44% (23.03.2018, 17:30)