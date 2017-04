ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (06.04.2017/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktie: Gute Nachrichten! AktienanalyseDer Schweizer Pharmakonzern Novartis (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) hat in der EU die Zulassung für seine Kombinations-Therapie aus Tafinlar und Mekinist erhalten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Mittel dürfe bei Patienten mit BRAF V600-mutiertem Lungenkrebs (NSCLC) eingesetzt werden. Ganz überraschend komme die Entscheidung zwar nicht, da der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) bereits Ende Februar eine positive Beurteilung abgegeben habe. Dennoch habe sich damit einmal mehr gezeigt, dass Novartis mit seiner Pipeline im Branchenvergleich überdurchschnittlich positioniert sei. Derzeit würden sich 13 Wirkstoffe mit Blockbuster-Potenzial in einer späten Entwicklungsphase befinden. Zudem sei es dem Unternehmen gelungen, neuartige Wirkstoffe zur Behandlung von schweren Krankheiten mit großem Wachstumspotenzial einzuführen.Abgesehen davon habe das Management in der Vergangenheit umfangreiche Portfolioveränderungen initiiert, die von der Börse begrüßt würden. Der Impfstoffbereich sei beispielsweise an GlaxoSmithKline (GSK) gegangen, dafür sei im Gegenzug das Krebsmedikamentengeschäft von GSK übernommen worden. Außerdem sei zusammen mit GSK ein Gemeinschaftsunternehmen für rezeptfreie Medikamente (Consumer Health) gegründet worden. Novartis konzentriere sich seitdem auf die drei Bereiche Pharma, Augenheilmittel (Alcon) und Generika (Sandoz).Für reichlich Fantasie sei bei Novartis gesorgt - wenngleich aus operativer Sicht 2017 noch weitestgehend ein Übergangsjahr werden dürfte. Für Unterstützung sorgt der eingeleitete Aktienrückkauf von bis zu fünf Mrd. Dollar, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 13/2017)Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:69,33 EUR -0,55% (06.04.2017, 12:01)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:74,30 CHF -0,40% (06.04.2017, 12:18)