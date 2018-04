SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (12.04.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Anlageempfehlung für die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Novartis habe die rezeptfreien (OTC) Produkte für die Augenpflege sowie ein kleines Portfolio chirurgischer Diagnostika aus der Division Innovative Medicines in die Division Alcon überführt. Der kombinierte Umsatz dieser Produkte habe im Jahr 2017 bei USD 747 Mio. gelegen. Die zurechenbaren Gemeinkosten seien ebenfalls auf die jeweiligen Geschäftsbereiche übertragen worden. Dadurch sei die ausgewiesene Kernbetriebsmarge von Alcon um 3,1 Prozentpunkte auf 17,3% (zuvor: 14,2%) gestiegen. Die ausgewiesene Kernbetriebsmarge von Innovative Medicines sei dagegen um 0,3 Prozentpunkte auf 31,0% (zuvor: 31,3%) gesunken. Der Konzernabschluss habe sich durch diese Neudarstellung nicht geändert.Der Analyst habe die Wechselkurse für das erste Quartal aktualisiert und auch die Risikoprämie für die WACC-Berechnung in ihrem DCF-Modell leicht erhöht (+0,1).Wie in dem jüngsten Bericht zu Novartis dargelegt, dürfte das Unternehmen dank seiner strategischen Flexibilität auch nach 2019, wenn Gilenya und Afinitor den Patentschutz verlieren würden, weiter wachsen. Dieser Wandel sei kürzlich beschleunigt worden, als Novartis die Beteiligung am Joint Venture mit GSK veräußert habe, um die Akquisition von AveXis zu finanzieren. Zudem halte der Analyst die Übertragung der ophtalmischen OTC-Produkte auf Alcon für einen ersten Schritt zur späteren Abspaltung dieser Division - damit sei jedoch nicht vor H1/2019 zu rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link