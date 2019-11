LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:

81,18 EUR -0,54% (18.11.2019, 09:54)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

89,14 CHF +0,50% (18.11.2019, 10:15)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (18.11.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Analyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe Adakveo für Patienten mit Sichelzellenanämie (SCD) zugelassen. Das Medikament solle die Häufigkeit von Schmerzkrisen (vaso-okklusiven Krisen, VOC) reduzieren, die zu lebensbedrohlichen Komplikationen führen könnten.Die Daten: Grundlage für die Zulassung sei die Phase-II-Studie SUSTAIN gewesen, bei der sich gezeigt habe, dass Adakveo die jährliche Zahl der Sichelzell-Schmerzkrisen im Vergleich zur Placebogruppe um 45% und die jährliche Zahl der Krankenhaustage um 42% reduziere.Die Krankheit: SCD sei eine erbliche Blutkrankheit, die durch sichelförmige rote Blutkörperchen gekennzeichnet sei und schwerwiegende Folgen haben könne. Beispielsweise könnten chronische Entzündungen das Niveau von Zelladhäsionsproteinen wie P-Selektin erhöhen, wodurch bestimmte Blutzellen verklumpen und die Blutgefäße verstopfen könnten, was akute Schmerzen auslöse.Adakveo: Adakveo sei ein Antikörper, der durch die Bindung von P-Selektin die Wechselwirkungen zwischen Blutgefäßen und bestimmten Blutzellen verhindere und dadurch mögliche Entzündungen und Schmerzkrisen reduziere. Adakveo werde monatlich durch eine 30-minütige Infusion verabreicht.Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Novartis-Aktie weiterhin mit dem Votum "hold". (Analyse vom 30.10.2019)