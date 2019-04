Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:

73,55 EUR -2,10% (10.04.2019, 12:45)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

83,06 CHF -2,06% (10.04.2019, 12:47)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (10.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Die Aktien des Augenheilkunde-Spezialisten Alcon hätten am Dienstag einen ordentlichen Start an der Schweizer Börse hingelegt. Die Novartis-Abspaltung habe an ihrem ersten Tag im Leitindex SMI mit einem Kurs von 55 Franken eröffnet und sei dann zeitweise bis auf 58,77 Franken gestiegen. Am heutigen Mittwoch notiere die Aktie bei 56,97 Franken. Dies ergebe für das Unternehmen einen Börsenwert von knapp 28 Milliarden Schweizer Franken. Analysten hätten zuvor mit einem Preis in einer Spanne von 40 bis 45 Franken je Anteilsschein gerechnet.Novartis habe hingegen mit einem optischen Minus von knapp 11% auf 84,81 Franken am Ende der Tabelle des SMI gestanden. Dafür verantwortlich sei allerdings ebenfalls die Abspaltung von Alcon gewesen - für fünf Novartis-Aktien habe man eine Alcon-Aktie erhalten. Rechne man die Alcon-Aktie mit ein, kämen die Novartis-Altaktionäre sogar auf einen schönen Kursgewinn.Kursstützend wirke für Alcon und Novartis, dass beide jetzt als eigenständige Unternehmen im SMI zu finden seien und dort ein insgesamt höheres Gewicht haben dürften. Denn im Schweizer Leitindex werde das Index-Gewicht eines Unternehmens gekappt, sobald die Schwelle von 18 Prozent erreicht sei. Das sei bei Novartis bislang der Fall gewesen, denn eigentlich hätte der Pharmahersteller im SMI ein Gewicht von knapp 21 Prozent gehabt.Die Abspaltung der Tochter Alcon habe Novartis 2018 als Ergebnis einer strategischen Überprüfung bekannt gegeben. Seit 2015 habe es mit dem fünf Jahre zuvor vollständig von Nestlé übernommenen Unternehmen erhebliche Probleme gegeben. Die Restrukturierung habe begonnen, bis Novartis dann 2018 die Abspaltung beschlossen habe. Novartis selbst wolle sich nun noch stärker auf das Pharmageschäft fokussieren und dort weiter wachsen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: