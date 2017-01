Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Norwegen-Krone (NOK) tendierte zuletzt uneinheitlich, der Euro/Krone-Kurs notiert um 9,0, so die Analysten der Helaba.



Die norwegische Währung habe kaum noch vom höheren Rohölpreis profitiert. Norwegens Renditevorteil gegenüber dem Euro sei dagegen nicht weiter gestiegen. Die norwegische Notenbank stelle keine Zinssenkung mehr in Aussicht und habe vor dem überhitzen Immobilienmarkt gewarnt. Sie dürfte sich daher im Jahresverlauf in die andere Richtung orientieren. Das Wachstum (Festland) zeige sich solide, die Inflation sei erhöht. Der Euro/Krone-Kurs werde 2017 vermutlich fallen. (Ausgabe vom 10.01.2017) (11.01.2017/ac/a/m)







