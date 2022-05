Börsenplätze Norwegian Air Shuttle-Aktie:



ISIN Norwegian Air Shuttle-Aktie:

NO0010196140



WKN Norwegian Air Shuttle-Aktie:

A0BLAH



Ticker-Symbol Norwegian Air Shuttle-Aktie:

NWC



Euronext Oslo-Symbol Norwegian Air Shuttle-Aktie:

NAS



Kurzprofil Norwegian Air Shuttle:



Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC, Euronext Oslo-Symbol: NAS) ist eine norwegische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Fornebu, Bærum und Basis auf dem Flughafen Oslo-Gardermoen. (30.05.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Norwegian Air Shuttle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC, Euronext Oslo-Symbol: NAS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die norwegische Fluggesellschaft Norwegian Air Shuttle wolle vom US-Konzern Boeing 50 Passagiermaschinen vom Typ 737 Max 8 kaufen. Darauf hätten sich die beiden Unternehmen im Grundsatz geeinigt. Bis Ende Juni solle der Vertrag unterschrieben werden. Die Grundsatzvereinbarung beinhalte zudem eine Option für weitere 30 Flugzeuge.Die 50 Flieger sollten zwischen 2025 und 2028 ausgeliefert werden. In dem Zeitraum würden bestehende Leasing-Abkommen von Norwegian auslaufen, was bedeute, dass sich die Flugzeugflotte der Airline in begrenztem Maße vergrößere. Die Vereinbarung mit Boeing sei ein Meilenstein, der Norwegian die Möglichkeit eröffne, einen Großteil seiner Flotte selbst zu besitzen, habe Aufsichtsratschef Svein Harald Øygard erklärt.Norwegian habe wegen hoher Schulden und weiterer Probleme im Zuge der Corona-Krise lange Zeit gegen die akut drohende Insolvenz gekämpft. Nach einer Umstrukturierung konzentriere sich die Fluglinie nun auf Strecken innerhalb Europas und in erster Linie in Skandinavien.Mit Material von dpa-AFX