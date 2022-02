Börsenplätze Norwegian Air Shuttle-Aktie:



1,226 EUR +5,84% (18.02.2022, 09:01)



11,78 NOK -6,43% (17.02.2022, 16:29)



NO0010196140



A0BLAH



NWC



NAS



Norwegian Air Shuttle:



Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC, Euronext Oslo-Symbol: NAS) ist eine norwegische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Fornebu, Bærum und Basis auf dem Flughafen Oslo-Gardermoen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Norwegian Air Shuttle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC, Euronext Oslo-Symbol: NAS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Rettung des gestrauchelten norwegischen Billigfliegers Norwegian Air Shuttle (NAS) sei ein wahrer Wirtschaftskrimi gewesen. Am Ende habe es schließlich doch eine Lösung gegeben - mit bösen Folgen für die damaligen Anteilseigner. Denn es sei zu massiven Kapitalerhöhungen gekommen, die Aktienanzahl sei extrem erhöht worden. Am Ende hätten die Alt-Aktionäre knapp 99 Prozent verloren.Wer allerdings nach den Mega-Kapitalerhöhungen zugegriffen habe, habe durchaus gute Chancen auf gute Geschäfte mit den NAS-Papieren. Denn nach der erfolgreichen Restrukturierung laufe es bei den Norwegern wieder rund. Mit einer mittlerweile relativ soliden Bilanz, einer sehr niedrigen Kostenbasis und einer sehr jungen (und damit treibstoffsparenden) Flotte dürfte das Unternehmen Analystenprognosen zufolge 2022 wieder stattliche Gewinne einfahren.Und bereits die Zahlen für 2021 könnten sich durchaus sehen lassen. So habe NAS einen Vorsteuergewinn erzielt - was natürlich auch an diversen Sondereffekten gelegen habe, aber dennoch Mut mache. Nachdem der Konzern im Jahre 2020 noch einem Verlust von 23 Milliarden NOK (Norwegische Krone; knapp 2,3 Milliarden Euro) verbucht habe, habe man im vergangenen Jahr nun einen Gewinn von 1,88 Milliarden NOK erwirtschaftet.NAS sei und bleibe eine der heißesten Comeback-Storys in Europa. Die Chancen stünden gut, dass der nur haarscharf der Pleite entkommene Konzern nun nachhaltig die Kurve kriege.Mutige können nach wie vor darauf setzen, sollten ihre Position aber unbedingt weiter mit einem Stopp bei 0,92 Euro nach unten absichern, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Norwegian Air Shuttle-Aktie. (Analyse vom 18.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link