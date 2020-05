Börsenplätze Norwegian Air Shuttle-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Norwegian Air Shuttle-Aktie:

0,2549 EUR -27,17% (20.05.2020, 21:42)



Oslo-Aktienkurs Norwegian Air Shuttle-Aktie:

2,60 NOK -31,22% (20.05.2020, 16:25)



ISIN Norwegian Air Shuttle-Aktie:

NO0010196140



WKN Norwegian Air Shuttle-Aktie:

A0BLAH



Ticker-Symbol Norwegian Air Shuttle-Aktie:

NWC



Kurzprofil Norwegian Air Shuttle:



Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC) ist eine norwegische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Fornebu, Bærum und Basis auf dem Flughafen Oslo-Gardermoen. (20.05.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Norwegian Air Shuttle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Billigfliegers Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC) unter die Lupe.Paukenschlag im Airline-Sektor. Norwegian Air Shuttle bekomme mit BOC Aviation und der AerCap Holding neue Großaktionäre. Im Rahmen einer Kapitalerhöhung habe sich die norwegische Fluggesellschaft mit den beiden Leasinggesellschaften auf eine Umwandlung von Verbindlichkeiten aus Leasinggeschäften in Aktien geeinigt. BOC Aviation halte somit 12,67% der Anteile an der Airline. Deutlich mehr Anteile habe die AerCap mit 15,9% erworben.Zuvor habe die Norwegian Air Shuttle mitgeteilt, den geplanten Umschuldungsplan vollzogen und 12,7 Mrd. NOK (norwegische Kronen; rund 1,2 Mrd. Euro) an Schulden in Eigenkapital umgewandelt zu haben. Man habe grünes Licht für staatliche Kreditgarantien i.H.v. insgesamt 3 Mrd. NOK (275 Mio Euro) erhalten. Die norwegische Regierung habe bestätigt, dass Norwegian Air Shuttle die Anforderungen für die Garantien nun erfülle und diese deshalb gänzlich nutzen könne. Das staatliche Kreditpaket sei für die Fluggesellschaft enorm wichtig, um durch ihre anhaltende Krise zu kommen. Im Zuge der Corona-Pandemie habe Norwegian Air Shuttle wie viele andere Airlines mit einer deutlich sinkenden Nachfrage zu kämpfen.Die Norwegian Air Shuttle-Aktie sei seit Beginn der Corona-Krise in den Keller gerauscht, Tausende Mitarbeiter seien vorübergehend beurlaubt worden. Bereits vor der Pandemie habe die Gesellschaft Finanzprobleme gehabt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link