Börsenplätze Norwegian Air Shuttle-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Norwegian Air Shuttle-Aktie:

0,985 EUR +2,71% (27.08.2021, 22:26)



Euronext Oslo-Aktienkurs Norwegian Air Shuttle-Aktie:

9,70 NOK -2,01% (27.08.2021, 16:29)



ISIN Norwegian Air Shuttle-Aktie:

NO0010196140



WKN Norwegian Air Shuttle-Aktie:

A0BLAH



Ticker-Symbol Norwegian Air Shuttle-Aktie:

NWC



Kurzprofil Norwegian Air Shuttle:



Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC) ist eine norwegische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Fornebu, Bærum und Basis auf dem Flughafen Oslo-Gardermoen. (29.08.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Norwegian Air Shuttle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Billigfliegers Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC) unter die Lupe.Gefühlt stehe die Norwegian Air Shuttle-Aktie bereits seit vielen Jahren permanent am Rande des Zusammenbruchs. Der ehemals mit Kurzstreckenflügen sehr erfolgreiche Billigflieger habe sich bei dem Versuch, das Geschäftsmodell auch auf der Langstrecke zu etablieren, massiv verhoben und habe nur knapp an der Pleite vorbeigeschrammt. Die Corona-Krise habe alles noch weitaus schlimmer gemacht.Nur massive Kapitalspritzen hätten das norwegische Unternehmen gerade noch retten können. Diese seien allerdings einher mit einer Vervielfachung der Aktienanzahl gewesen. Die Altaktionäre hätten davon also nichts gehabt, denn es sei zu einem massiven Kursverfall gekommen. Ausgehend vom Fast-­Pennystock-Niveau, auf dem der Kurs aktuell notiere, bestehe nun aber durchaus die Möglichkeit eines Comebacks.Denn Norwegian Air Shuttle wolle quasi zurück zu den ehemals erfolgreichen Wurzeln. Das heiße: ein sehr effizienter Billigflieger werden, der sich nur auf lukrative Kurzstrecken in Europa fokussiert. Die Umsätze dürften in den kommenden Quartalen deutlich steigen, die einst horrenden Verluste kräftig verringert würden. Dies komme bei den Experten gut an. So hätten zuletzt etwa DNB Markets sowie die SEB Bank die Norwegian Air Shuttle-Aktie erstmals seit langer Zeit wieder mit einer Kaufempfehlung versehen.Über Jahre hinweg sei die Norwegian Air Shuttle-Aktie eine gewesen, die Anleger nicht einmal mit der Kneifzange anfassen sollten. Nun bestehe aber die berechtigte Hoffnung, dass der Billigflieger gerade noch die Kurve gekriegt habe. Nervenstarke Anleger könnten mit einer kleinen Position auf das Comeback spekulieren. Ganz wichtig: Ein Stopp bei 0,79 Euro sichere vor größeren Verlusten ab, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link