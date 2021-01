Bonn (www.aktiencheck.de) - Nachdem zu Beginn des neuen Jahres bereits Daten zu Norwegens Industrie auf eine robuste wirtschaftliche Entwicklung Ende 2020 hindeuteten, wurde dies auch durch die Zahlen zum Wirtschaftswachstum im November bestätigt, so die Analysten von Postbank Research.



Zwar sei das BIP auf dem norwegischen Festland, das die volatile Energie- und Fischereiindustrie unberücksichtigt lasse, im Monatsvergleich um 0,9 Prozent zurückgegangen. Allerdings sei der Rückgang deutlich niedriger ausgefallen, als von Experten erwartet worden sei, und bestätige damit, dass die Wirtschaft den strengeren virusbedingten Beschränkungen relativ gut standgehalten habe und daher vermutlich gut in das Jahr 2021 gestartet sei.



Zudem sollte es die relativ geringe Verbreitung des Virus ermöglichen, dass die Beschränkungen wieder früher als anderswo gelockert werden könnten. Norwegens Volkswirtschaft dürfte sich daher unter den nordischen Ländern am besten entwickeln, was den Spielraum der Währungshüter für mögliche Leitzinserhöhungen vergrößern sollte. Diese Einschätzung werde auch durch die Inflationsentwicklung gestützt. Im Dezember sei die Jahresrate von 0,7 Prozent im November auf 1,4 Prozent gestiegen und habe damit die Konsenserwartung übertroffen. Noch wichtiger sei allerdings, dass das präferierte Inflationsmaß der Norges Bank, das die direkten Auswirkungen von Zinsänderungen ausschließe, im Dezember ebenfalls leicht angestiegen sei und nun seit einem Jahr über dem Zielwert von zwei Prozent liege. In den kommenden Monaten könnte die Norwegische Krone gegenüber dem Euro daher moderat aufwerten. (20.01.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.