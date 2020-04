Bonn (www.aktiencheck.de) - Während sich viele Länder mit großen Mühen gegen die Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie und insbesondere gegen die drohenden wirtschaftlichen Folgen stemmen, kämpft Norwegen noch an einer weiteren Front: Der drastische Ölpreisabsturz belastet die Wirtschaft des Landes zusätzlich, berichten die Analysten von Postbank Research.



Zwar weise der Ölminister des Landes darauf hin, dass die Förderung auch bei einem Ölpreis von 25 US-Dollar noch profitabel sei, und die norwegische Fiskalpolitik mache sich weniger abhängig von den Öleinnahmen als viele andere Rohstoffexporteure; nichtsdestotrotz seien massive Belastungen kaum zu vermeiden. So habe der Ölpreis unlängst bewiesen, dass 25 US-Dollar zumindest kurzfristig keine belastbare Untergrenze darstellen würden. Darüber hinaus dürfte insbesondere das Verarbeitende Gewerbe Norwegens unter den Entwicklungen leiden, da hier viele Unternehmen stark von der Ölindustrie abhängig seien. Der Anstieg der Arbeitslosenquote auf 10,7 Prozent im März - der höchste Stand seit dem 2. Weltkrieg - dürfte nur ein Vorbote sein.



Obgleich sich Geld- und Fiskalpolitik gemeinsam gegen die Krise stemmen würden, werde der Kampf an zwei Fronten voraussichtlich dazu führen, dass die konjunkturelle Erholung nach der Krise schleppender verlaufen werde als in anderen Volkwirtschaften. Nachdem der EUR/NOK zwischenzeitlich auf über 12 gestiegen sei, habe sich die Krone jedoch zuletzt etwas erholt. Würden die Maßnahmen greifen, könnte sich diese Bewegung fortsetzen. (07.04.2020/ac/a/m)



