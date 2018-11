Düsseldorf-Aktienkurs Northern Star Resources-Aktie:

5,25 EUR +1,74% (15.11.2018, 13:15)



Tradegate-Aktienkurs Northern Star Resources-Aktie:

5,32 EUR +1,33% (15.11.2018, 12:09)



ASX-Aktienkurs Northern Star Resources-Aktie:

8,28 AUD +0,98% (15.11.2018)



ISIN Northern Star Resources-Aktie:

AU000000NST8



WKN Northern Star Resources-Aktie:

A0BLDY



Ticker-Symbol Northern Star Resources-Aktie:

NS7



ASX-Symbol Northern Star Resources-Aktie:

NST



Kurzprofil Northern Star Resources Ltd.:



Northern Star Resources Ltd. (ISIN AU000000NST8 / WKN A0BLDY, Ticker-Symbol: NS7, ASX-Symbol: NST) ist ein in Australien ansässiges Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Goldproduktion und Exploration. Zu den Goldvorkommen von Northern Star Resources Ltd. zählen Jundee, Kundana, Kanowna Belle und Paulsens. (15.11.2018/ac/a/a)



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Northern Star Resources-Aktienanalyse des Analysten Tim McCormack von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Tim McCormack vom Investmenthaus Canaccord Genuity die Aktien von Northern Star Resources Ltd. ( ISIN AU000000NST8 WKN A0BLDY , Ticker-Symbol: NS7, ASX-Symbol: NST) weiterhin zu halten.Northern Star Resources Ltd. habe ein verbindliches Angebot zur Übernahme der restlichen 49% am East Kundana Joint Venture (EKJV) abgegeben. Der Kaufpreis betrage 150 Mio. AUD in bar. EKJV trage in solider und beständiger Weise zu den Kalgoorlie-Aktivitäten bei und sei ein wichtiger Bestandteil des zehnjährigen Produktionsplans für Kalgoorlie. Auch wenn der Erzgehalt im Jahresvergleich sinke, seien stärkere Förderquoten ein Garant für solide Margen.Falls Northern Star Resources mit seinem Angebot Erfolg habe, seien Aufwärtsrevisionen bei den Gewinn- und Cash flow-Prognosen möglich. Zum ersten Mal sei ein Produktionsvolumen von mehr als 1 Mio. Unzen pro Jahr in Sicht.Analyst Tim McCormack hält den Titel aber aktuell für fair bewertet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Northern Star Resources-Aktie: