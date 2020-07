Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

Börsenplätze Northern Data-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Northern Data-Aktie:

48,80 EUR -6,98% (17.07.2020, 17:38)



Tradegate-Aktienkurs Northern Data-Aktie:

43,00 EUR -1,15% (17.07.2020, 21:58)



ISIN Northern Data-Aktie:

DE000A0SMU87



WKN Northern Data-Aktie:

A0SMU8



Ticker-Symbol Northern Data-Aktie:

NB2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Northern Data-Aktie:

NDTAF



Kurzprofil Northern Data AG:



Die Northern Data AG (ISIN: DE000A0SMU87, WKN: A0SMU8, Ticker-Symbol: NB2, Nasdaq OTC-Symbol: NDTAF) entwickelt und baut globale Infrastrukturlösungen im Bereich High-Performance Computing (HPC). Die Northern Data AG bietet Lösungen in Bereichen wie Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz, Big Data Analytics, Crypto Mining, Game Streaming und anderen an. (17.07.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Northern Data-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Northern Data AG (ISIN: DE000A0SMU87, WKN: A0SMU8, Ticker-Symbol: NB2, Nasdaq OTC-Symbol: NDTAF) unter die Lupe.Der Sturz der Northern Data-Aktie habe sich auch am Freitag fortgesetzt. Am Mittwoch habe ein Bericht Zweifel am Geschäftsmodell und den Prognosen des Unternehmens in die Öffentlichkeit getragen. "Der Aktionär" habe die Story aufgegriffen, woraufhin der Kurs in sich zusammengebrochen sei. Jetzt schließe sich die renommierte "Financial Times" mit ihrer Berichterstattung an.Tom Braithwaite schreibe, Investoren würden jetzt Zeit benötigen, um die Fakten zu sortieren und sich ein Bild zu machen. Er zitiere Maximilian Martin, Leiter der Finanzabteilung bei Northern Data mit den Worten: "Das ist ein sehr unangenehmer Zeitpunkt. Es gibt den anonymen Trollen eine Macht des Einflusses. Ich bin nicht beunruhigt, weil ich weiß, dass wir keine Kriminellen sind - das ist der größte Punkt der Differenzierung. Wir sind so transparent, wie es nur geht." Damit beziehe er sich auf den Fall Wirecard.Kern der Kritik sei die aggressive Kommunikationspolitik bezüglich der Unternehmensziele. Northern Data habe (damals noch als Northern Bitcoin) einen Umsatz von 10,1 Mio. Euro erwirtschaftet. Der Jahresfehlbetrag habe fast ebenso hoch gelegen. Die Firma weise einen Jahresverlust i.H.v. von 8,6 Mio. Euro für 2019 aus. Jetzt solle nach Übernahme von Whinstone plötzlich alles anders werden. Die neu formierte Northern Data solle 2020 130 Mio. Euro erlösen und dabei ein EBITDA von ca. 50 Mio. Euro erwirtschaften. Das sei ambitioniert und rechtfertige bestenfalls bei Erreichen eine Bewertung, wie sie auf dem Höhepunkt erreicht worden sei.Hinweis:Dieser Artikel gibt die Meinung des Magazins DER AKTIONÄR wieder. Autoren anderer Publikationen der Börsenmedien AG, insbesondere des maydornreport und des Hot Stock Report, können eine abweichende Meinung zu Northern Data einnehmen. Abonnenten dieser Dienste werden entsprechend direkt von den jeweiligen Autoren informiert.