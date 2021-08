XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

16,00 EUR -1,48% (13.08.2021, 15:12)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (13.08.2021/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) von 18,70 Euro auf 17,70 Euro.Das Q2-Zahlenwerk (u.a. deutlicher Umsatzanstieg, deutliche Ergebnisverbesserung, EPS aber weiterhin defizitär, negativer freier Cashflow) habe operativ (Umsatz, EBITDA) über den Analystenprognosen gelegen. Der Ausblick für 2021, der Umsatz- und Margenverbesserungen impliziere, sei vollumfänglich bestätigt worden. Hier sehe Diermeier Nordex zur Halbzeit auf Kurs. Der feste Auftragsbestand (Projekte, per 30.06.2021) sei im Quartalsverlauf weiter gesunken und liege auf dem niedrigsten Niveau seit 31.03.2019. Daher sei der Analyst skeptischer bezüglich des Erreichens des erneut wiederholten Margenziels für 2022e (8%) geworden. Die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen würden sich seines Erachtens per 30.09.2021 durch die Mitte Juli abgeschlossene Kapitalerhöhung (586 Mio. Euro) deutlich verbessert (ggü. 30.06.2021) darstellen.Die generellen Trends in der Energiewelt (Dekarbonisierung, Elektrifizierung) seien positiv für Nordex. In der Vergangenheit habe Nordex dies aber nicht in nachhaltige Ergebnissteigerungen ummünzen können. Diermeier habe seine Prognosen gekappt (u.a. EPS 2021e: -0,04 (alt: -0,01) Euro; EPS 2022e: +0,63 (alt: +0,65) Euro).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von <10% lautet das Rating für die Nordex-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. (Analyse vom 13.08.2021)Börsenplätze Nordex-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:15,99 EUR -2,20% (13.08.2021, 15:27)