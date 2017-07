Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,60 EUR -0,64% (31.07.2017, 08:42)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 21 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 3,9-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern ausgelegt sind. (31.07.2017/ac/a/t)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat zwei wegweisende Neuaufträge mit EDF Energies Nouvelles unterzeichnet, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der französische Energieversorger hat jetzt insgesamt zehn Turbinen mit zusammen rund 36 MW Leistung bei Nordex bestellt. Dabei handelt es sich um die Windparks "Espiers" und "Guilleville", die rund 100 Kilometer südlich von Paris errichtet werden."Wir verstehen diesen Abschluss als Ausgangspunkt zu einer engeren Kooperation mit EDF Energies Nouvelles, deren Ziel es ist, ihr Engagement im Bereich Windenergie international auszubauen. Mit unseren Produkten können wir sie dabei unterstützen, diesen Weg effizient und kostenoptimiert zu gehen", so Patxi Landa, Vertriebsvorstand der Nordex SE.Das Projekt "Espiers" wird fünf Turbinen der Baureihe N117/3600 umfassen, der Park "Guilleville" vier N117/3600 und eine Anlage vom Typ N100/3300. Diese Maschinen zählen zu den bislang leistungsstärksten Windturbinen, die bislang in Frankreich errichtet wurden. Der Auftragsumfang umfasst zudem den technischen Service der Parks. Nordex betreibt in unmittelbarer Nähe beider Standorte eine Servicestation und kann so eine optimale Betreuung gewährleisten. (Pressemitteilung vom 26.07.2017)XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:11,55 EUR -2,86% (28.07.2017, 17:35)