Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

7,818 EUR -5,01% (30.10.2018, 16:37)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 23 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp EUR 3,1 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (30.10.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Martin Mrowka, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Martin Mrowka von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Trotz der guten Nachrichten zur Auftragslage des Windkraftanlagenbauers komme der Titel nicht auf die Beine. Der jüngste Ausbruchsversuch nach oben sei gescheitert. Bei der Konkurrenz, z.B. Iberdrola, laufe es einfach besser. Das drücke natürlich auf die Margen. Nordex habe in der vergangenen Woche immerhin den Auftrag für vier Windparks in Finnland mit einer Gesamtkapazität von 107 MW bekommen. Das Papier des Windkraftanlagenbauers habe bis 8,72 Euro angezogen, habe sich aber nicht nachhaltig behaupten können. Am Dienstag nun falle der SDAX-Titel wieder Richtung 8-Euro-Marke zurück. Die Hoffnung auf den Ausbruch nach oben habe sich bislang nicht erfüllt.In der übernächsten Woche werde das Unternehmen Details zum Quartalsabschluss präsentieren. Eine positive Überraschung könnte den Aktienkurs dann doch noch beflügeln.Wer unserem Trading-Tipp zuletzt gefolgt ist, bleibt mit Stopp-Loss bei 7,40 Euro dabei, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.10.2018)Börsenplätze Nordex-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:7,80 EUR -5,61% (30.10.2018, 16:24)