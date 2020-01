Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

12,50 EUR +1,79% (16.01.2020, 13:55)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 27 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (16.01.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nordex ist eine der spannendsten Turnaround-Wetten des Jahres 2020 - AktienanalyseDer Bau neuer Windräder an Land ist im vergangenen Jahr in Deutschland auf den tiefsten Stand seit mehr als 20 Jahren eingebrochen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nach vorläufigen Zahlen seien nur 276 neue Windenergieanlagen in Betrieb genommen worden mit einer Gesamtleistung von 940 Megawatt. Für die Unternehmen der Branche seien das sicherlich negative Nachrichten. Auch Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) sei von der Flaute betroffen, wobei das deutsche Unternehmen vor allem international tätig sei.Weil die Branche unter hohem Wettbewerb und einem entsprechenden Preisdruck leide, habe sich in den ersten neun Monaten des vergangenen Geschäftsjahres der Nettoverlust von 51,8 Mio. auf 76,5 Mio. Euro ausgeweitet. Immerhin habe das dritte Quartal klar aufwärts gezeigt: Der Umsatz sei in den Monaten Juli bis September von knapp 816 Mio. auf 952 Mio. Euro gestiegen. Daher und weil Nordex für das vierte Quartal von einer weiter ansteigenden Geschäftsentwicklung ausgegangen sei, seien die Prognosen für das Gesamtjahr bestätigt worden. Demnach würden ein Konzernumsatz von 3,2 Mrd. bis 3,5 Mrd. Euro und eine EBITDA-Marge von 3,0 bis 5,0 Prozent erwartet. Die Vorlage der Zahlen sei für den 24. März geplant. Die Perspektiven für 2020 und die Folgejahre könnten sich sehen lassen. Denn der Auftragsbestand sei innerhalb eines Jahres von 5,3 Mrd. auf 8,1 Mrd. Euro gestiegen. Im Dezember seien mehrere Großaufträge aus Europa und der Türkei im Gesamtvolumen von 308 Megawatt hinzugekommen.Da ab 2020 die Margen bei Nordex deutlich steigen dürften, könnten mutige Anleger erste Positionen in Erwägung ziehen. Kurzfristig könnte zudem die Teilnahme an mehreren Investorenkonferenzen für Schwung sorgen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 02/2020)Börsenplätze Nordex-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:12,50 EUR +2,12% (16.01.2020, 13:40)