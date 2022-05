Börsenplätze Nordex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,365 EUR +4,12% (25.05.2022, 09:34)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,24 EUR -10,47% (25.05.2022, 09:20)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



NASDAQ OTC-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 39 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.600 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Markt-anforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (25.05.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenherstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Einmal mehr habe Nordex am Dienstag nach Börsenschluss die Anleger auf dem falschen Fuß erwischt. Sowohl beim Umsatz als auch bei der Marge habe der SDAX-Konzern die Prognose zusammengestrichen. Die Nordex-Aktie reagiere mit einem zweistelligen Minus und nähere sich nach der jüngsten Erholung wieder dem Jahrestief.Optimistisch bleibe trotz aller Probleme Jefferies-Analyst Constantin Hesse. Kurzfristig dürfte es mit der Nordex-Aktie zwar bergab gehen, meine er. Doch die korrigierte Prognose sollte teilweise bereits eingepreist gewesen sein. Sie berücksichtige nun außerdem Faktoren wie den Ukraine-Krieg und die gestörten Lieferketten in China, die bislang ausgeklammert gewesen seien. Sein Kursziel laute weiter 20 Euro, das Rating habe er auf "buy" belassen.Etwas vorsichtiger zeige sich Goldman Sachs. Die Gewinnwarnung komme nicht völlig überraschend, so Analyst Ajay Patel. Dennoch sei sie negativ zu werten. Im Mittel bedeute die neue Zielspanne ein negatives EBITDA von 109 Millionen Euro, der Konsens liege noch bei plus 153 Millionen Euro. Sein Votum: "neutral". Das Kursziel von 18,30 Euro liege aber ebenfalls deutlich über dem gegenwärtigen Kursniveau.DER AKTIONÄR warne bereits seit Monaten, dass Nordex die Margenziele nicht erreichen könne. Schnelle Besserung sei weiter nicht in Sicht. Solange die Profitabilität immer wieder enttäusche, werde auch die Aktie nicht nachhaltig steigen. Anleger warten deshalb weiter ab, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link