Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.800 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (17.07.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Trotz zahlreicher Neuaufträge in den vergangenen Wochen habe Nordex im zweiten Quartal einen deutlichen Rückgang bei den Neuaufträgen verkraften müssen. Am Donnerstag sei die Aktie deshalb zwischenzeitlich unter Druck geraten, habe sich aber bereits im Tagesverlauf wieder erholen können. Zweistellige Kurse seien in Sicht.Der Auftragseingang sei im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 56 Prozent zurückgegangen. Aufgrund der Corona-Pandemie komme das aber nicht überraschend - der Rückgang sei auch nicht so dramatisch. Denn die Auftragsbücher seien ohnehin prall gefüllt.Wichtiger als die Zahlen zu den Aufträgen seien deshalb die anstehenden Quartalszahlen, die am 13. August veröffentlicht werden sollten. Dann würden sich Rückschlüsse ziehen lassen, wie sich die Pandemie auf die ohnehin schwache Marge des Turbinenbauers ausgewirkt habe. Unter dem Strich schreibe Nordex nach wie vor rote Zahlen. Gelinge der Turnaround, dürfte die Rally beginnen.Die Zahlen würden Spannung versprechen. Nordex sei die spekulative Alternative unter den Turbinenbauern. Anleger können weiter darauf setzen, dass die Aktie wieder über die 10,00-Euro-Marke klettert, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: