XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

10,06 EUR -8,55% (23.09.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

10,36 EUR +2,27% (24.09.2019, 08:53)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (24.09.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der Turbinenbauer könne einen weiteren Auftrag aus der Türkei verbuchen: Wie Nordex bekannt gebe, würden 23 Turbinen für den Windpark "Söke" geliefert und errichtet. Dabei handle es sich um ein Projekt mit einer Nennleistung von 110 Megawatt. Die Fertigstellung sei für Ende 2020 vorgesehen.Der Windpark entstehe laut Nordex in der Nähe der Stadt Aydin, die im Westen der Türkei liege. Kunde und künftiger Betreiber sei Ulusoy Enerji, der Nordex auch für einen Premium-Service-Vertrag über zehn Jahre für die Turbinen auserkoren habe.Der deutsche Windanlagenbauer profitiere vom internationalen Windkraft-Boom. Dies lasse sich eindrucksvoll am Auftragsbestand für das H1/2019 ablesen.Schaffe es Nordex die Margen nachhaltig zu steigern und stetig steigende Gewinne einzufahren, könnte auch der charttechnische Turnaround gelingen. Anleger sollten im Sektor aktuell den dänischen Weltmarktführer Vestas bevorzugen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: