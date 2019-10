XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

10,64 EUR +4,93% (08.10.2019, 09:43)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

10,72 EUR +5,30% (08.10.2019, 09:58)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (08.10.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Nordex-Aktie führe am Dienstag die Gewinnerlisten an der deutschen Börse an. Hintergrund: Der Windturbinenhersteller habe ein Übernahmeangebot vom Großaktionär Acciona bekommen. Allerdings liege diese nur knapp über dem aktuellen Kursniveau.Nordex führe eine Kapitalerhöhung über knapp zehn Prozent des bestehenden Grundkapitals durch. Die neuen Aktien, die zu einem Kurs von 10,21 Euro ausgegeben würden, würden komplett an den Ankeraktionär Acciona gehen, der bislang bereits 29,9 Prozent am SDAX-Konzern halte. Mit dem Brutto-Emissionserlös von rund 99 Millionen Euro wolle Nordex den Wachstumspfad fortschreiten und das starke Auftragsvolumen bedienen.Durch die Kapitalerhöhung komme Acciona künftig auf eine Beteiligung von über 30 Prozent. Der Konzern müsse damit ein Pflichtangebot an alle Nordex-Aktionäre abgeben oder zeitnah ein freiwilliges Übernahmeangebot ankündigen und durchführen. Inzwischen habe Acciona allerdings bekannt gegeben, lediglich 10,32 Euro je Aktie zu bieten - was nur knapp über dem gestrigen Schlusskurs liege. Es sei kaum anzunehmen, dass zu diesem Kurs viele Anleger ihre Papiere andienen würden.Für Trader bleibt die Aktie spannend - sie sollten aber mit einer anhaltend hohen Volatilität rechnen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: