Börsenplätze Nordex-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,40 EUR -1,84% (18.04.2019, 13:08)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,36 EUR -2,78% (18.04.2019, 13:12)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa EUR 2,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und demnächst auch in Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (18.04.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Umgekehrte Vorzeichen in der Windbranche: Über Monate habe sich die Nordex-Aktie im Rallymodus befunden, der Rivale Senvion sei dagegen in die Pleite geschlittert. Doch am Donnerstag habe Senvion zwischenzeitlich rund 100 Prozent zugelegt, Nordex zähle dagegen zu den schwächsten Werten im SDAX. Die Bullen würden an Kraft verlieren, eine Kaufempfehlung sei gestrichen worden.Über 90 Prozent habe die Nordex-Aktie seit Jahresbeginn zugelegt. Die beeindruckende Rally sei auch die Ursache, warum Analyst Ajay Patel von Goldman Sachs die Einstufung von "buy" auf "neutral" gesenkt habe. Er führe lediglich Bewertungsgründe an.Positiv werte Patel dagegen die langfristigen Geschäftsaussichten von Nordex. Das Kursziel habe er deshalb trotz der Abstufung von 14,00 auf 15,30 Euro angehoben.Ursache für die Rally sei die starke Auftragsentwicklung gewesen. Mit den vollen Auftragsbüchern im Rücken wolle Nordex nun ein starkes Umsatzwachstum generieren und wieder profitabel werden.Windkraft sei wieder gefragt. Die Branche boome, das spiegle sich auch in den Aktienkursen wider. Bei Nordex komme es derzeit aber zur überfälligen Verschnaufpause nach der Mega-Rally.Maximilian Völkl von "Der Aktionär" belässt unverändert das Kauflimit von 12,50 Euro im Markt. Aktuell sei der Marktführer Vestas weiter der Branchenfavorit. (Analyse vom 18.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link